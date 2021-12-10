РИАМО - 10 дек. В подмосковном Пущине переселения из аварийного жилья ждут 580 человек. В пятницу министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев обсудил с главой Пущина Алексеем Воробьевым возможность досрочного расселения аварийного жилья в округе. Об этом сообщается пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Главной темой встречи стало досрочное расселение аварийного жилья и применение новых механизмов переселения.

Владимир Локтев напомнил, что в регионе запустили меру социальной поддержки – сертификат для переселенцев. Он позволит собственникам аварийного жилья самостоятельно выбрать жилье в любом городе Подмосковья и переехать в него в кратчайшие сроки.

«Если программа переселения на сегодняшний день говорит о том, что гражданин должен быть переселен в том же муниципалитете, где он и живет, то сертификат дает право выбора», - подчеркнул Локтев.

По словам главы городского округа, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Пущине переселения ждут 229 семей.

«Всего в округе порядка 10,1 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным до 2017 года. Необходимо переселить 580 человек. В ближайшее время планируем провести встречи с собственниками аварийных помещений и рассказать им о новых механизмах расселения», - рассказал Воробьев.

Ранее власти Подмосковья приняли решение об ускорении реализации программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Для этого разработан ряд дополнительных мер. Они позволят сократить срок реализации программы с 4 до 2 лет и переселить людей в новое комфортабельное жилье до конца 2023 года.