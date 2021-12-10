РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске провели более 100 мероприятий к 100-летию поэта Николая Некрасова, в том числе конкурсы чтецов, классные часы, тематические уроки и меногое другое, в них приняли участие около 3 тыс. школьников. Об этом сообщает администрация округа.

10 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Некрасова. Его имя известно во всем мире наряду с именами Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Лермонтова и других великих мастеров художественного слова.

Лучшие творения поэта включили в школьный курс литературы. На уроках ребят знакомят с добрым дедушкой Мазаем, «мужичком с ноготок» и другими некрасовскими персонажами. К юбилейной дате в образовательных учреждениях Подольска прошло более 100 мероприятий, рассказывающих о творчестве поэта. В том числе конкурсы чтецов, классные часы, тематические уроки, защита проектов на тему «Мой Н. А. Некрасов».

Знаменательной литературной дате посвятили ряд мероприятий филиалы Централизованной библиотечной системы города Подольска. Так, сотрудники Центральной детской библиотеки провели литературные часы «Некрасов — детям!» в 4-х классах школы №6. Во время урока звучали стихи поэта о детях и природе. Школьники внимательно слушали рассказ о детстве Некрасова, его учебе в ярославской гимназии. После знакомства с книгами поэта ребята посмотрели видеоролик «Мороз-воевода» и приняли участие в экспресс-викторине.

Также творчеству Некрасова посвятили литературный час в гимназии №7 для учащихся 10-х классов. Сотрудник библиотеки №8 рассказала ребятам об интересных фактах его биографии и отзывах современников. Для тех, кто хочет подробнее узнать о жизни и творчестве «певца страданий народных», в библиотеке №8 оформили книжную выставку «Поэт и гражданин».

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