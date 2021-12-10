РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Член общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Сергей Леонов посетил спецприемник и изолятор временного содержания в МУ МВД России «Люберецкое», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Леонов проконтролировал соблюдение порядка регистрации заявлений, которые подают подозреваемые и обвиняемые. Это могут быть заявления о возврате изъятых личных вещей родственникам или об ознакомлении с материалами дела.

Член общественного совета проверил состояние камер, библиотеки, оценил качество питания и оснащение медпункта. Также Леонов пообщался с задержанными.

«Условия содержания в ИВС и спецприемнике отвечают необходимым санитарным и бытовым требованиям. По итогам проверки положительно оценивается работа сотрудников МУ МВД России «Люберецкое», - сказал Леонов.