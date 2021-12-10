РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Титул «Миссис Балашиха-2021» завоевала владелица сети спа-клубов по коррекции фигуры, мама троих детей Танита Штернхен, «Миссис Московская область -2021» стала Елена Соловьева, теперь они примут участие во всероссийских конкурсах, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В этом году прошел пятый юбилейный конкурс. Он стартовал в ноябре и проходил в онлайн-формате. 11 участниц от 27 до 35 лет представляли свои фотографии и рассказывали о себе. Жюри сделали свой выбор на основании визуального выбора и субъективной оценки и определили 2 победительниц.

«В номинации «Миссис Балашиха-2021» победила Танита Штернхен, мама троих детей, красавица умница и бизнес-леди. «Миссис Московская область-2021» стала Елена Соловьева - молодая мама и творческий человек. Сердечно поздравляю и очень рада за них»,- сказала организатор конкурса Марина Подлесных.

Она добавила, что обе девушки из Балашихи и будут достойно представлять свой город и регион на дальнейших конкурсах, среди которых «Миссис Россия Мира» и «Миссис Россия Земля».

Среди участниц были представительницы самых разных профессий. Многие из них являются еще и многодетными мамами.

«Миссис Балашиха-2021» 31-летняя Танита Штернхен рассказала, что она впервые участвует в конкурсе и давно мечтала об этом.

«Подала заявку и стала номинанткой на победу. Момент награждения очень волнительный. Эмоции зашкаливают. Свою победу посвящаю детям. Для дочерей я должна быть эталоном женственности, всегда стремлюсь быть для них примером. В конкурсе меня поддерживала вся семья, друзья и знакомые. Они верили в победу. И это случилось!» - отметила Штернхен.

Танита увлекается конным спортом, йогой, любит рисовать, учится играть на фортепьяно. Среди увлечений «Миссис Московская область-2021» Елены Соловьевой модельный бизнес, фотосессии, флористика, так как ей нравится создавать красоту вокруг себя.

«Я счастлива, что завоевала этот титул. Стараюсь чтобы моя семья - муж и сын Ярослав мной гордились, потому что мама - это не только пеленки, памперсы и еда. Она должна быть многогранной личностью, чтобы успевать и с ребенком, и участвовать в общественной жизни», - подчеркнула Соловьева.

Подлесных вместе с членом жюри, победительницей 2020 года 37-летней мамой пятерых детей Галиной Мосоловой вручила Таните и Елене авторские короны со стразами Сваровски и декоративными элементами, косметику и ленты. Остальные участницы, которые пришли поддержать победительниц, получили в подарок фотосессию.