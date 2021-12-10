РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Спортсменка клуба «Держава» городского округа Люберцы Полина Лаврова заняла 3 место на первенстве России по карате, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лаврова провела четыре боя в весовой категории до 54 кг. Каратистка вошла в состав сборной страны для участия в чемпионате Европы, который состоится в 2022 году.

980 спортсменов со всей страны приняли участие в соревнованиях, которые проходили в Санкт-Петербурге.