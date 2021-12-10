РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В поселке Томилино городского округа Люберцы в пятницу открыли новый гимнастический зал имени олимпийского чемпиона Михаила Воронина, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Новый гимнастический зал имени прославленного спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина открылся в поселке Томилино. В нем есть все необходимое для занятий спортивной гимнастикой: мужские и женские брусья, перекладина, бревно, гимнастическая дорожка, помост для вольных упражнений», - сказал Ружицкий.

По его словам, заниматься в новом зале могут взрослые и дети.

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