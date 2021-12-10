РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Хореографический коллектив «Колорит» школы №32 микрорайона Кузнечики Подольска стал лауреатом II степени международного конкурса «Танцемания» CID ЮНЕСКО, сообщает теротдел администрации округа.

С 7 по 9 декабря хореографический коллектив «Колорит» школы №32 под руководством Натальи Шаговой участвовал в международном конкурсе «Танцемания» CID ЮНЕСКО. Основной конкурс проходил в КЗ «Измайлово». Гала-концерт состоялся в КЗ «Main Stage». Участие приняли заслуженные коллективы России и зарубежья.

По итогам конкурса подольский коллектив стал лауреатом II степени с хореографической постановкой «Скоморохи».