РИАМО - 10 дек. На столичных дорогах в пятницу зафиксированы пробки в 9 баллов из 10 возможных. Транспортная ситуация в столице очень напряженная, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильные заторы отмечены на участках Московской кольцевой автодороги, а также на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Проблемы с трафиком отмечены на набережных Москвы-реки: Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и других.

В центре города традиционно стоят практически все улицы: Тверская, Солянка, Знаменка, Новый Арбат, Театральный проезд.

Также заторы наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе, Ленинградском шоссе и других вылетных магистралях.

Дорожная ситуация в городе улучшится только к 20:00, тогда прогнозируется 6 баллов.

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