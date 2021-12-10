РИАМО - 10 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о назначении Алексея Туркова на должность главы управы Ярославского района столицы, соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы.

Турков работает в управе Ярославского района с 2013 года. Первоначально он занимал должность замглавы управы по вопросам потребительского рынка и услуг.

В 2015 году Турков перешел на должность замглавы управы по вопросам экономики, торговли и услуг.

После увольнения предыдущего главы управы Ярославского района Михаила Бурцева в связи с выходом на пенсию в ноябре 2021 года, Турков был назначен на должность исполняющего обязанности главы.