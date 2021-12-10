РИАМО - 10 дек. Люди, которые упорно отрицают существование коронавируса и бунтуют против антиковидных ограничений, на подсознательном уровне не готовы жить в новых изменчивых реалиях. Об этом РИАМО сообщила врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее 45-летний Сергей Глазов, служивший в силовых структурах, устроил расстрел в столичном центре госуслуг. Мужчина открыл огонь после просьбы надеть маску. Впоследствии стрелок признался, что расстреливал людей, которые «верят в коронавирус». Жертвами Глазова стали два человека, еще четверо пострадали. Мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

«В настоящее время мы наблюдаем удивительный социальный феномен. Обычно нонконформисты, жаждущие прогресса и развития, требуют перемен и протестуют, тогда как конформисты поддерживают существующий порядок вещей и выступают против каких-то перемен. Но ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции перевернула все с ног на голову», - сказала Панова.

По ее словам, в условиях пандемии нонконформисты быстро адаптировались и нашли положительные стороны в сложившейся ситуации - работа на удаленке, бизнес в онлайне, выгоды от вакцинации.

«Вместе с тем люди с тугоподвижной психикой до сих пор не могут принять ситуацию и научиться жить в новой реальности. Поэтому у многих включилась иррациональная психическая защита «отрицание» - никакой эпидемии на самом деле нет, нас обманывают, это кому-то выгодно», - отметила психиатр.

Панова добавила, что при «включенной» психологической защите самые законопослушные в стабильном прошлом люди никак не могут принять ограничения, продиктованные текущей ситуацией, и бунтуют против новых правил.

«Мы не знаем, какая на самом деле была ситуация с психическим здоровьем у человека, стрелявшего в МФЦ, но совершенно очевидно, что он один из тех, кто не смог адаптироваться к стремительным переменам, которые нам принес ковид, продолжает отрицать очевидное и впадает в ярость, сталкиваясь с требованиями соблюдать новые правила, которые идут вразрез с его устоявшейся картиной мира», - заключила Панова.

Стрелка в столичном МФЦ направят на психиатрическую экспертизу>>