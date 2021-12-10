РИАМО - 10 дек. Петр Сидоров назначен на должность главы управы московского района Щукино, соответствующее распоряжение мэра города Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

«Назначить Сидорова Петра Анатольевича на должность главы управы района Щукино города Москвы», - говорится в документе.

Контракт с чиновником заключили на срок полномочий мэра Москвы, но он не должен превышать предельный срок замещения данной должности.

Ранее глава управы района Щукино Олег Железняк был освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.