РИАМО - 10 дек. В Москве уровень коллективного иммунитета от Covid-19 повысился до 72,2%, общее число полностью привитых граждан на текущий момент составляет 5 976 362, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в столице сделали 6 495 552 человека.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 978 376 случаев инфекции. Всего скончались 35 124 Covid-пациента, а выздоровели 1 805 490 человек. При этом за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3 477 случаев инфекции.

Врачи напоминают, что единственным способом уберечься от Covid-19 является вакцинация. Кроме того, привитым от инфекции нужно пройти ревакцинацию через полгода после введения первого компонента вакцины.

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