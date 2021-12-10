РИАМО - 10 дек. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы в пятницу днем, дорожные заторы ослабнут до 7 баллов к 19 часам, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Наибольшие затруднения в движении традиционно наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, а также на юге и северо-западе МКАД.

Значительно затруднено движение автомобилей почти по всему центру города, самые сложные заторы зафиксированы на дорогах возле станций метро «Боровицкая», «Октябрьская», «Таганская», «Третьяковская», «Трубная» и «Лубянка».

Пробки также образовались на Рогожском Валу, Пресненском Валу, шоссе Энтузиастов, Зубовской улице, Ломоносовском проспекте и проспекте Вернадского.

К 19 часам дорожная загруженность снизится до 7 баллов, к 20 часам – до 5. Дороги станут свободными только к 22 часам, когда уровень пробок спадет до двух баллов.

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