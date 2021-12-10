РИАМО - 10 дек. Уникальный перформанс «Пересекая время. Живопись и музыка» проведут в подмосковном парке «Патриот» в студии военных художников им. Грекова 11 декабря. Он будет посвящен творчеству философа, композитора и пианиста Александра Скрябина.

В январе Александру Скрябину исполняется 150 лет. Он первым заметил способность человека ассоциировать звук с цветом, а также первым в истории мировой музыкальной культуры совместил в одном произведении звук, цвет и свет.

Идея Скрябина сегодня нашла отражение в новых художественных проектах. Так, 11 декабря в студии военных художников им. М.Б. Грекова на территории парка «Патриот» будет представлен уникальный перформанс, ставший победителем грантового конкурса Главного управления социальных коммуникаций Московской области и Фонда Президентских Грантов.

В проекте выступят блистательные музыканты с мировым именем, солисты-импровизаторы, обладающие даром создавать музыкальную интерпретацию картины.

В коллекции студии военных художников им. живописца-баталиста Митрофана Грекова, ставшего символом воинского изобразительного искусства, собраны работы, связанные с важнейшими событиями в истории России.

Виртуозная игра музыкантов, соединение живописи и музыки в единый образ поможет зрителям представить себя их участниками, перемещаться в пространстве и времени, испытать прилив творческой энергии и патриотических чувств.

Автор идеи проекта — заслуженный артист России Михаил Иванов — выдающийся композитор и джазовый пианист. Его творчество восхищает ценителей музыки многих стран мира. Вместе с ним в этот день для гостей будут импровизировать: заслуженный артист РФ, лучший джазовый контрабасист России Андрей Иванов, звезда джаза и финалист программы «Большой джаз» Денис Швытов, а также Ярослав Сродных и Федор Андреев.

Вход на концерт свободный, но для посещения программы нужно иметь маску.

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