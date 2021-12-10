РИАМО - 10 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 40, корп. 2 в районе Тропарево-Никулино для строительства учебного корпуса на 350 мест, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 5,9 тыс. кв. м, высота – не более 25 м.
Председатель Москомстройинвеста отметила, что объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных Государственной программой столицы «Развитие образования города Москвы».
Учебный корпус в Тропарево-Никулино был включен в адресную инвестиционную программу города.
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