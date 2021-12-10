РИАМО - 10 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 40, корп. 2 в районе Тропарево-Никулино для строительства учебного корпуса на 350 мест, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Земельный участок площадью 0,6 га предоставлен АНО «РСИ» сроком на 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением на 6 лет для проектирования и строительства учебного корпуса на 350 мест. В настоящий момент участок свободен от объектов капитального строительства», - рассказала ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 5,9 тыс. кв. м, высота – не более 25 м.

Председатель Москомстройинвеста отметила, что объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных Государственной программой столицы «Развитие образования города Москвы».

Учебный корпус в Тропарево-Никулино был включен в адресную инвестиционную программу города.