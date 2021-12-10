РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 дек. В подмосковном Королеве за месяц отремонтировали больше 140 ям на дорогах и во дворах, сообщает пресс-служба городского координационного совета

Порядок и чистоту на дорогах Королева обеспечивает коллектив муниципального бюджетного учреждения «Автобытдор».

В ноябре сотрудники ликвидировали 143 ямы на дорогах и во дворах общей площадью более 1 тыс. кв м. Выполнили профилирование дорог и обочин по 31 адресу общей площадью более 23 кв. м, установлены и заменили на новые 64 дорожных знака, покрасили стойки 18 дорожных знаков.

Кроме того, рабочие удалили несанкционированную рекламу и заменили разбитые стекла на остановках.

В ноябре было вывезено 12 бесхозных автомобилей и убрано 310 кубометров мусора.

«Зимой помимо уборки снега есть предпраздничные хлопоты, наши специалисты традиционно украшают город новогодней символикой, везде, где было намечено уже горят новогодние огни», - сказал директор «Автобытдор» Кирилл Кудряшов.