РИАМО - 10 дек. По национальному проекту «Жилье и городская среда» в Раменском городском округе благоустроили бульвар. Он ведет от Егорьевского шоссе до главного входа на завод «Объединение Гжель», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, бульвар был благоустроен в сельском поселении Новохаритоновское.

«В рамках проведенных работ провели реконструкцию центральной площади перед администрацией, мемориальной зоны, обустроили бульвар протяженностью 1 км и ярмарочную площадь», – отметил Хайкин.

Всего было благоустроено 3,1 га. Специалисты уложили плиточное покрытие и расставили скамьи и урны. Рядом со зданием администрации был обустроен сквер с зонами отдыха, а на ярмарочной площади появился модульный туалет.

Вдоль благоустроенного бульвара были разбиты клумбы с многолетниками и установлены велопарковки. Помимо этого, там появились современная система уличного освещения и видеонаблюдения, малые архитектурные формы.