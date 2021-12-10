РИАМО - 10 дек. Московская область готова предложить к тиражированию свои успешные практики по развитию индустриальной инфраструктуры другим российским регионам, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева поучаствовала в открытой дискуссии, прошедшей в индустриальном парке «Ступино Квадрат» в рамках программы Минпромторга РФ «Лидеры развития инфраструктуры». Участниками дискуссии также стали представители правительства России, управляющей компании парка, а также инвесторы.

«Формат индустриальных парков уже показал свою востребованность среди инвесторов, которым гораздо проще запустить новый проект на территории с уже имеющейся инфраструктурой. В результате сегодня в Московской области активно развиваются 59 индустриальных парков», – сказала Зиновьева.

В 2021 году резидентами парков стали 92 новых компании. Они планируют инвестировать в свои проекты 43,9 млрд рублей. Средняя заполняемость индустриальных парков превышает 69%, а 27 площадок уже заполнены на 100%, подчеркнула министр.

По ее словам, область готова предложить к тиражированию свои успешные практики по развитию индустриальной инфраструктуры другим регионам. Это касается как работы регионального правительства в этом направлении, так и опыта работы управляющих компаний, пояснила Зиновьева.

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