РИАМО - 10 дек. Подмосковные производители пищевой продукции и товарной рыбы получат новые субсидии от регионального правительства в 2021 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В рамках возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства пищевых продуктов, предоставлено дополнительно порядка 10 млн рублей. В рамках поддержки производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала дополнительно выделено около 3 млн рублей», – рассказал Воскресенский.

Министр отметил, что общий объем средств поддержки пищевых и перерабатывающих предприятий Московской области в 2021 году составит более 46 млн рублей. Общий размер поддержки производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала составит свыше 25 млн рублей.

«На сегодняшний день производителям пищевой продукции региона доведены средства господдержки в размере 38,6 млн рублей, а производствам товарной рыбы и рыбопосадочного материала выплачено 22,7 млн рублей», - подытожил глава Минсельхозпрода.

По словам Воскресенского, господдержка направленна на снижение финансовой нагрузки на предприятия и стимулирование производственной деятельности.