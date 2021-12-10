РИАМО - 10 дек. Областная прокуратура направила в суд Красногорска уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий в размере более 8,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фигурантами дела являются замглавы управления ЖКХ администрации городского округа Егорьевск, начальник территориального отдела Госадмтехнадзора и гендиректор ООО «Первая областная энергетическая компания». Они обвиняются в мошенничестве в особом крупном размере.

По данным следователей, для получения субсидии из регионального бюджета мошенники представили в уполномоченный орган поддельные документы о выполнении работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Егорьевска.

На основании этих документов с сентября по декабрь 2018 года в качестве субсидии на счет ООО «Первая областная энергетическая компания» необоснованно перечислили свыше 8,3 млн рублей, которые были похищены.

Дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.