РИАМО - 10 дек. В автобусах «Мострансавто» можно перевозить багаж, в том числе зимний спортивный инвентарь. При этом он должен соответствовать определенным требованиям, сообщает пресс-служба перевозчика.

Любители активного отдыха могут бесплатно провозить экипировку и предметы инвентаря, длина, ширина и высота которых не превышают 120 см. Так, не придется оплачивать провоз коньков, хоккейных клюшек, компактных санок, ледянок и шлемов.

Если снаряжение имеет больший размер или нестандартные габариты, пассажиру необходимо внести дополнительную плату за его транспортировку. Отмечается, что суммарные параметры не должны превышать 180 см. Такие требования к перевозке обусловлены статьей 22 ФЗ № 259.

Стоимость перевозки любого багажа зависит от дальности поездки. Провоз крупных вещей по городу обойдется в 37 рублей. При поездке на пригородном транспорте в пределах 25 км стоимость транспортировки тоже составит 37 рублей, при дистанции от 25 до 50 км – 74 рубля, а на расстоянии свыше 50 км – 111 рублей.

При этом водитель вправе не допустить провоз спортинвентаря, если он будет мешать входу или выходу из автобуса, пачкает одежду или салон транспорта.

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