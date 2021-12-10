РИАМО - 10 дек. Около 8 тыс. москвичей в ноябре 2021 года начали переселение в новые дома, возведенные по столичной программе реновации жилищного фонда, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

«В ноябре 2021 года к переселению приступили восемь тысяч человек-участников программы реновации. Они переезжают в семь домов-новостроек в Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах», – сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что переселение в новые дома начали жители районов Головинский, Северное Измайлово, Рязанский, Люблино и Зюзино.

По словам Левкина, на сегодняшний день переселение по программе реновации начали более 60 тыс. москвичей из 383 старых домов, подлежащих сносу. Все они переедут в 137 «стартовых» новостроек.

Программа реновации жилфонда была утверждена в столице в августе 2017 года. Она касается около 1 млн жителей столицы из 5 176 ветхих домов.

Для переселения участников программы в комфортные жилищные условия в Москве возводят новые современные дома, а также комплексно благоустраивают городскую среду возле новых объектов.