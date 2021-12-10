РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске сделали реверсивное движение на автомобильной дороге «Старосимферопольское шоссе — Слащево» в районе путепровода через автодорогу М-2 «Крым» на неопределенный срок, сообщает администрация округа.

С пятницы ФКУ «Центравтомагистраль» ограничила движение на автомобильной дороге «Старосимферопольское шоссе — Слащево» в районе путепровода через автодорогу М-2 «Крым» на км 46+940 до окончания работ.

В целях оптимизации работ и для удобства водителей автотранспортных средств организовали реверсивное движение с устройством временной полосы шириной 3,5 метра.