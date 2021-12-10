РИАМО - 10 дек. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов услуг начался в Ленинском округе, он будет проходить до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Цель данного мероприятия - придание праздничного новогоднего облика объектам торговли и услуг, создание праздничного настроения для жителей и гостей округа.

Жюри будет оценивать красочность оформления в соответствии с брендбуком «Зима в Подмосковье», зрелищность новогодних композиций, применение нестандартных творческих и технических решений, а также санитарное состояние объекта и прилегающей к нему территории.

До 20 января 2022 года конкурсная комиссия определит победителей в четырех номинациях:

— лучшее новогоднее оформление среди предприятий стационарной торговли;

— лучшее новогоднее оформление среди объектов нестационарной торговли;

— лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания;

— лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.

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