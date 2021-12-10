РИАМО - 10 дек. Многоквартирный дом в ЖК «Лобня – Сити» поставлен на государственный кадастровый учет, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

Объект находился в реестре проблемных домов. Благодаря содействию министерства жилой политики Подмосковья проблема обманутых дольщиков была решена.

В 17-этажном строении размещены 288 квартир, его общая площадь превысила 18 тыс. кв. м. Жильем обеспечены более 300 семей.

В 2021 году в Подмосковье на кадастровый учет поставили 465 многоквартирных домов. Благодаря этому жилье получили 105 тыс. семей.

«Учетно-регистрационные действия в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, находятся на контроле у руководства управления Росреестра по Московской области»,- отметил начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Дмитрий Павчинский.