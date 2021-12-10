РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске в декабре проведут акцию «Призывник» для профилактики распространения наркомании среди молодежи призывного возраста и лиц, призываемых на службу в Вооруженные Силы РФ, сообщает администрация округа.

Заседание антинаркотической комиссии прошло в городском округе под руководством замглавы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александра Скобенникова. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений администрации округа.

Для повышения эффективности работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на территории Подмосковья в декабре состоится 2-й этап оперативно-профилактической акции «Призывник». Она направлена на профилактику распространения наркомании среди молодежи призывного возраста и лиц, призываемых на службу в Вооруженные Силы РФ. Кроме того, проведут мероприятия для реализации молодежных проектов «Юнармия», «Социальное волонтерство» и «Наставничество».

Антинаркотические мероприятия активно проводили в муниципальных образовательных организациях, а также в учреждениях среднего профессионального образования. Комиссия совместно с комитетом по образованию провела общегородское родительское собрание «Воспитывать — не значит унижать! Актуальные проблемы профилактики проявления деструктивного поведения среди несовершеннолетних».

С 1 мая по 30 сентября прошли оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасное детство», акция «Здоровье — твое богатство». В июне мероприятия антинаркотической направленности провели в школьных городских оздоровительных лагерях. В начале учебного года в школах состоялись родительские собрания и медицинские профилактические осмотры с целью выявления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе заседания участники рассмотрели итоги работы комитета по физической культуре и спорту администрации округа по вовлечению молодежи в занятия спортом. Представитель комитета по культуре и туризму администрации муниципалитета рассказал по профилактике наркомании, токсикомании и других негативных явлений в подростковой и молодежный среде в текущем году.