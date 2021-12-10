РИАМО - 10 дек. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье на сегодня составляет 73,5%, число жителей региона, полностью привившихся от Covid-19, достигло 4 286 460. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Первый компонент вакцины поставили 4 588 468 человека.

С начала пандемии в области выявили 608 638 случаев заражения, за минувшие сутки — 1712.

В регионе за все время вылечились 541 950 человек, за минувшие сутки выздоровели 2 248 пациентов. Также за все время пандемии в области умерло 10 987 Covid-пациентов. Из них 56 — за прошедшие сутки.

В регионе можно сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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