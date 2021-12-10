РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 дек. На водонасосной станции в микрорайоне Юбилейный в Королеве заменили оборудование, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для улучшения качества услуг в городе регулярно проводятся работы по модернизации систем водоснабжения в рамках губернаторской программы «Чистая вода» и по поручению главы Королева.

На водонасосной станции №28 в микрорайоне Юбилейный в рамках капремонта заменено насосное оборудование, технологические трубопроводы и запорная арматура.

В ноябре специалисты водоканала отремонтировали и построили 265 м трубопроводов холодного водоснабжения, заменили 12 единиц запорной арматуры. Отремонтировали 5 пожарных гидрантов, 26 колодцев и 4 водоразборные колонки. Рабочие провели санитарную промывку трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения, ликвидировали 132 подстоя канализационных колодцев, с целью профилактики выполнили чистку, промывку и протяжку канализационных сетей по 43 адресам.