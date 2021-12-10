РИАМО - 10 дек. Специалисты «Мособлпожспаса» проверили прочность ледяного покрова на подмосковных водоемах, сообщает пресс-служба учреждения.

Отрицательная температура в Московской области держится примерно в течение недели. Как отметил первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако, за это время лед еще не успел стать достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека.

«Сейчас большинство прудов, озер, рек и водохранилищ покрыты тонким слоем льда, толщиной от 2 до 5 см. Причем, главная опасность заключается в том, что с виду такой тонкий лед ничем не отличается от безопасного», – отметил Плевако.

Он добавил, что безопасным считается только тот лед, толщина которого составляет не менее 7 см. Пока в Подмосковье еще слишком мало водоемов, где ледяной покров имеет такую толщину.

«Сейчас таких водоемов не много, причем в основном это небольшие пруды и озера, расположенные в отдалении от крупных городов. Поэтому не пытайтесь пересечь реки по льду, не выходите на лед прудов и озер. Берегите свою жизнь», - сказал Плевако.

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