РИАМО - 10 дек. Специалисты «Мособлпожспаса» проверили прочность ледяного покрова на подмосковных водоемах, сообщает пресс-служба учреждения.
Отрицательная температура в Московской области держится примерно в течение недели. Как отметил первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако, за это время лед еще не успел стать достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека.
Он добавил, что безопасным считается только тот лед, толщина которого составляет не менее 7 см. Пока в Подмосковье еще слишком мало водоемов, где ледяной покров имеет такую толщину.
«Сейчас таких водоемов не много, причем в основном это небольшие пруды и озера, расположенные в отдалении от крупных городов. Поэтому не пытайтесь пересечь реки по льду, не выходите на лед прудов и озер. Берегите свою жизнь», - сказал Плевако.
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