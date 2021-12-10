РИАМО - 10 дек. Председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов и главврач, хирург и почетный гражданин Подмосковья Юрий Райхман провели мониторинг качества ремонтных работ в Воскресенской первой районной больнице №1 после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Брынцалов отметил, что комфортные условия и принцип ориентации на пациента заложены в программу действий правительства региона.
Данный объект планируют сдать до конца 2021 года.
Воскресенская первая районная больница №1 является многопрофильным лечебным учреждением для приема как взрослого, так и детского населения. Она обслуживает 1910 посещений в день.
В структуре станции скорой медпомощи предусмотрено 14 бригад. Количество вызовов в сутки сегодня составляет от 150 до 200, при норме 120 вызовов.
Брынцалов отметил социальную направленность принятого бюджета Подмосковья на 2022–2024 гг>>
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