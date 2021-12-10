РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 дек. Два лицея из Королева вошли в топ-100 лучших российских школ, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Игорь Трифонов.

Список лучших школ России по конкурентоспособности выпускников составило рейтинговое агентство RAEX. В него попали школы, чьи выпускники наиболее успешны при поступлении в 50 ведущих вузов России. Это исследование проводят уже седьмой год подряд.

«Лицей научно-инженерного профиля Королева занял 20-е место в топ-100 российских школ. Лицей №19 стал второй школой Королева, вошедшей в рейтинг и занявший 82 место», - написал Трифонов.

За основу исследования взяты данные двух последних приемных кампаний и при подсчете специалисты учитывали количество выпускников школ, которых зачислили на очное обучение в вузы на первый курс.

В рейтинге Московской области лицей научно-инженерного профиля на 3 месте, а лицей №19 - на 9 месте.