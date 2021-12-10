РИАМО - 10 дек. В Московской области выросло производство мяса скота и птицы. По сравнению с результатами прошлого года рост составил 6 тыс. тонн мяса, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«По итогам работы отрасли животноводства Московской области в текущем году в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе превысило прошлогодние показатели на 6 тыс. тонн. По прогнозам валовое производство мяса в 2021 году составит 317 тыс. тонн», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Крупнейшими производителями мяса региона являются ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», АО «КЦ» Филиал «Петелинская птицефабрика», АО «КЦ» Филиал «Моссельпром», ЗАО «Тропарево», «Кампоферма», «СПФ Агро», ООО «СПФО» и другие.

Как добавил Воскресенский, в Московской области работают 9 свиноводческих и 10 птицеводческих организаций. В прошлом году по производству скота и птицы на убой регион занял 7 место в ЦФО.