РИАМО - 10 дек. Комплексная поликлиника в микрорайоне 10 - 10А городского округа Реутов откроется до конца декабря. Объекту уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Поликлиника в Реутове будет принимать до 750 посетителей в смену. Медицинскую помощь здесь будут оказывать как взрослым, так и детям. Открыть новый объект здравоохранения планируется до конца месяца», - рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Площадь поликлиники составляет около 6 тыс. кв. м. В учреждении откроются отделения консультативно-врачебного приема, кабинеты узких специалистов, отделения реабилитации и функциональной диагностики, дневной стационар и лаборатории.

Благодаря оснащению поликлиники современным высокотехнологичным диагностическим оборудованием жители округа смогут пройти полный цикл обследований по месту жительства.

Возведение поликлиники было начато инвестором в 2014 году, но из-за финансовых проблем застройщика строительство объекта было приостановлено.

Работы по завершению строительства велись в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.