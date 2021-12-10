РИАМО - 10 дек. На территории Московской области 52 железнодорожных переезда оснастили шумовыми полосами, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Элементы обустроили на тех участках, где за последние 5 лет произошло 2 или более ДТП. Их установили специалисты МЖД совместно с правительством Подмосковья.

Шумовые полосы представляют собой серию неровностей из дорожной разметки. Когда автомобиль пересекает эти элементы, подвеска транспортного средства начинает вибрировать. Так, водитель будет предупрежден о приближении к железнодорожному полотну.

Обустройство таких неровностей провели на переездах следующих участков: Воскресенск - Ильинский Погост, Люберцы – Черусти, Софрино - Красноармейск, Бирюлево - Царицыно, Голутвин – Озеры, Вербилки - Дубна, Москва-Рижская – Шаховская и других.

С начала 2021 года в Подмосковье произошло 9 ДТП на железнодорожных переездах. Чаще всего причинами аварий становились несоблюдение ПДД и невнимательность автомобилистов. Чтобы повысить безопасность на пересечении переездов в регионе переезды регулярно ремонтируются.

Капитальный ремонт на 11 переездах уже был выполнен в 2021 году, на 363 переездах заасфальтировали дорожное покрытие. На 10 участках заменили заградительные устройства, а на 56 – автоматические ограждения. Чтобы обеспечить большую видимость для автомобилистов, на 406 переездах провели расчистку от сорной растительности.