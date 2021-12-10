РИАМО - 10 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о признании жалобы ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба от ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» на действия (бездействие) МКУ Раменского горокруга «Территориальное управление «Новохаритоновское», МКУ «Центр закупок» Раменского г.о. Московской области при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.