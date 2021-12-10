РИАМО - 10 дек. Пожар произошел в хозяйственной постройке Одинцовского городского округа поздно вечером 9 декабря, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 23:28. ЧП произошло в поселке Никулина Гора. На тушение пожара направили 2 единицы техники и семь человек.

Пожарные окончательно ликвидировали огонь к 3:00. Во время пожара никто не пострадал.

Всего за минувшие сутки в Подмосковье возник 21 техногенный пожар. На их тушение от ГУ МЧС России по Московской области было направлено 186 человек и 53 единицы техники.