РИАМО - 10 дек. Московское областное управление ФАС России включит сведения в отношении ООО «Сити Комплекс» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление с жалобой обратилось муниципальное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Дворец спорта «Надежда». Согласно доводам жалобы, учреждение заключило с ООО «Сити Комплекс» контракт на выполнение ремонта входной группы ФОК с крытым катком. Однако подрядчик нарушил условия исполнения контракта и учреждение расторгло довор в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС ООО «Сити Комплекс» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сити Комплекс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.