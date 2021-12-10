РИАМО - 10 дек. Московское областное УФАС России внесло сведения в отношении ООО «Дельтапром» в реестр недобросвестных поставщиков. Решение поддержал арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

ООО «Дельтапром» в одностороннем порядке отказалось выполнять контракт по обустройству ограждения из решетчатых панелей территории хоккейного корта. В связи с этим администрация городского округа Красноармейск направила обращение в Московское областное УФАС России.

Ведомство проверило поступившие сведения, признало действия фирмы незаконными и направило сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с таким решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования ООО «Дельтапром», отказал в удовлетворении требований организации и признал обоснованность действий подмосковного УФАС России.