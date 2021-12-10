РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В парке имени Виктора Талалихина Подольска 11 и 12 декабря пройдут восемь мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек и открыток, сообщает администрация округа.

11 декабря в парке Талалихина откроется резиденция Дедушки Мороза, которая будет работать по выходным весь декабрь (11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря) с 12:00 до 14:00. В ней можно будет посетить мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток. Время начала мастер-классов: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30.

Также посетителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. На танцевальной веранде пройдет интерактивная развлекательная программа.