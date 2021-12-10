РИАМО - 10 дек. Операторы-психологи подмосковной Системы-112 приняли более 5 тыс. вызовов от граждан с начала 2021 года. За все время существования число вызовов составляет более 32 тыс., сообщает пресс-служба региональной системы.

Главная задача операторов-психологов - оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию. До приезда оперативных служб на происшествие психологи Системы-112 держат связь с заявителем, помогают успокоиться и предпринять необходимые действия.

Нередко им приходится работать с заявителями, которые находятся в эмоционально подавленном состоянии. Специалисты работают в круглосуточном режиме.

В Системе-112 Московской области операторы-психологи работают со дня ее образования - 1 июня 2015 года. За это время ими принято и обработано уже более 32 тыс. вызовов.

Система-112 – это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. При звонке на номер «112» оператор оперативно передает информацию экстренным службам - скорой помощи, МЧС, полиции, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам.

Обратиться в Службу спасения Подмосковья можно пятью разными способами: с помощью звонка или СМС, воспользовавшись мобильным приложением «112МО» или программой Skype, а также посредством автомобильной системы ЭРА-ГЛОНАСС.