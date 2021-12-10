РИАМО - 10 дек. Московский регион оказался на первом месте в Центральном Федеральном округе по популярности отдыха в санаториях в 2021 году. Об этом сообщает портал «ТурСтат».

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных российских регионов для отдыха и лечения в санаториях.

В подмосковных санаториях отдых в 2021 году обошелся в среднем в 4 750 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

По данным портала Санатории-России.рф, первую десятку регионов Центральной России по популярности санаторного отдыха составили Москва (4680 рублей), Московская область (4750 рублей), Тверская область (2990 рублей), Рязанская область (3260 рублей), Владимирская (2135 рублей), Тульская область (2235 рублей), Калужская область (2760 рублей), Смоленская область (2690 рублей), Ярославская область (3420 рублей) и Липецкая область (2585 рублей).

Дешевле всего санаторный отдых в 2021 году обошелся в Орловской области (2060 рублей). Самыми популярным в РФ для санаторно-курортного отдыха в 2021 стали курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья.