РИАМО - 10 дек. Компания «Агрокультура Групп», расположенная в особой экономической зоне «Кашира» в Подмосковье, получила разрешение на ввод в эксплуатацию круглогодичного тепличного комплекса общей площадью 20 га, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Тепличный комплекс компании «Агрокультура Групп» является первым объектом капитального строительства, введенным в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Кашира». Инвестиции в проект составляют 6 млрд рублей, а его реализация обеспечит создание более 300 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что после выхода на полную мощность планируемый ежегодный объем производства продукции тепличного комплекса составит более 11 тыс. тонн.

Круглогодичное производство продуктов сельского хозяйства позволит увеличить долю присутствия компании на российском рынке и темп развития агропромышленного потенциала Московской области.

Реализация проекта даст возможность снизить производственную себестоимость тепличных овощей за счет высокой продуктивности и низких эксплуатационных затрат, а также стимулирует спрос на отечественную продукцию.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кашира» находится на юге Московской области в городском округе Кашира. Общая площадь ОЭЗ — 492 га. На сегодняшний день в ОЭЗ «Кашира» зарегистрировано 2 резидента — это компании «Агрокультура Групп» и «Префабрика АГ». Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет 8,8 млрд рублей.