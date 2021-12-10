РИАМО - 10 дек. Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья с начала 2021 года посетили более 160,4 тыс. земельных участков, чтобы выявить нарушения на частных землях и дать возможность правообладателям их исправить. Нарушения обнаружены на трети обследованных земель (52,3 тыс. участков), сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«В этом году земельные инспекторы Подмосковья совершили прорыв – они осмотрели в 4 раза больше земельных участков, чем за весь прошлый год, когда осмотру подверглись 40,4 тыс. участков. Во многом этому способствовала цифровизация процедур муниципального земельного контроля и использование в работе мунземконтроля цифровых технологий», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что значительно сократить время на осмотр земельных участков и составление актов осмотра позволило мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Лидерами по наибольшему охвату проверенных участков стали следующие муниципалитеты Подмосковья: Серпухов (10,5 тыс. участков), Раменский округ (9,6 тыс.), Солнечногорск (9,2 тыс.), Орехово-Зуевский округ (6,8 тыс.), Клин (6,4 тыс.), Воскресенск и Щелково (более 5,9 тыс.), Дмитровский округ (5,85 тыс.) и Домодедово (5,75 тыс.).

Среди выявленных на земельных участках нарушений неиспользование земель обнаружено на 39,5 тыс. участков, нецелевое использование – почти на 8 тыс. участков, отсутствие борьбы с борщевиком - на 6,6 тыс. участков.

Кроме того, 3,1 тыс. земельных участков имеют признаки порчи земель, самовольный захват чужой земли обнаружен на 2 тыс. участков, а несанкционированные навалы мусора зафиксированы на 124 участках.

По словам министра, самозахват участков больше характерен для физических лиц, а среди представителей бизнеса популярным нарушением является нецелевое использование земли, а также неиспользование земель, которое напрямую влечет за собой нарушение по непроведению борьбы с борщевиком Сосновского.