РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. В пятницу 31-летний мужчина провалился под лед на реке Пехорке в Балашихе, работники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили пострадавшего и передали бригаде медиков, сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились очевидцы происшествия, которые рассказали, что мужчина хотел сократить путь, пройдя по ледовой поверхности пруда, но дойдя до середины водоема, провалился.

«Прибыв на место вызова и оценив ситуацию, один из спасателей, надев гидрокостюм и закрепив на себе страховочный трос, добрался до пострадавшего. Обвязав мужчину 1990 года рождения спасательной веревкой, спасатель вытащил его на лед и совместно с коллегами и неравнодушными прохожими работники противопожарно-спасательной службы вытащили молодого человека на берег и передали бригаде прибывших медиков», – сказал старший смены Сергей Белов.