РИАМО - 10 дек. В культурном центре им. Любови Орловой в Звенигороде 18 декабря будет представлена программа в честь народного артиста России Олега Анофриева - исполнителя песен из знаменитых советских фильмов и мультфильмов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В рамках программы пройдет показ фильмов с участием Анофриева и концерт «Путешествие в молодость». В нем примут участие народная артистка РСФСР Лариса Лужина, народные артисты РФ Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Юрий Назаров, Наталья Гвоздикова, заслуженная артистка РФ Алика Смехова, победитель 8-го сезона музыкального шоу «Голос» Аскер Бербеков, актеры Дарья Егорова, Дмитрий Тихонов, Максим Колосов, музыкант Илья Самитов.

На уличной площадке зрителей ждут ледяные арт-инсталляции персонажей «Бременских музыкантов», объемные световые фигуры, светодиодные экраны на фасадах культурного центра с тематическими футажами, музыкальный перформанс по фильмам с участием Анофриева.

Для создания новогоднего настроения для гостей будут работать воркшопы по приготовлению ароматного безалкогольного глинтвейна, росписи имбирных пряников и созданию авторских елочных шаров.

Мероприятия пройдут с учетом требований, предъявляемых Роспотребнадзором. Билеты на концерт можно приобрести на сайте Мособлкино в разделе «Афиша». Культурный центр имени Любови Орловой является участником Всероссийской программы «Пушкинская карта».