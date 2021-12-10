РИАМО - 10 дек. За три дня работы новых станций Большой кольцевой линии Московского метро на них уже побывало порядка 320 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из этого числа 175 тыс. человек зашли на станции, а еще 145 тыс. сделали пересадки.

Так, в первый вечер работы станций – 7 декабря, там побывало 53 тыс. пассажиров, 8 декабря — 132,6 тыс., а 9 декабря — уже почти 135 тыс.

Самыми популярными из новых станций метро 9 декабря стали «Каховская», «Кунцевская» и «Воронцовская».

Открытие 10 новых станций БКЛ прошло 7 декабря. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин. Новый участок Большого кольца позволит проехать по станциям – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>