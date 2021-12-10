РИАМО - 10 дек. Недостроенное кирпичное пятиэтажное здание снесли в Волоколамске на улице Советской Армии в рамках работы по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«В связи с небезопасным состоянием объекта и угрозой жизни и здоровью граждан было принято решение снести постройку и привести земельный участок в пригодное состояние», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что строительно-монтажные работы на площадке были приостановлены в 2000-х годах, а позже прекращены ввиду отсутствия средств и признания собственника банкротом. В настоящее время здание снесено, участок площадью около 700 кв. м свободен от застройки.

Всего на территории Волоколамского городского округа было выявлено 52 объекта незавершенного строительства, в том числе 27 самовольных. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 21 объект, что составляет 40% от общего количества.