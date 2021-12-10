РИАМО - 10 дек. В Московской области прошел итоговый ежегодный областной форум «Управдом». На площадке активисты, председатели и члены советов МКД вместе с представителями органов власти обсудили главные темы из сферы ЖКХ, сообщает пресс-служба ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.

Впервые форум прошел в очно-заочном формате: для жителей была организована прямая трансляция. Такое решение приняли для обеспечения безопасности и удобства граждан.

На площадке обсудили подключение газа и воды, новые стандарты обслуживания МКД, капитальный ремонт домов, РСО и другие темы.

Как отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, на первых форумах «Управдом» граждане бессистемно пытались добиться до власти решения своих проблем. Это возникало из-за отсутствия поддержки на местных уровнях. С тех пор ситуация изменилась к лучшему.

«И сегодня мы видим совершенно другой уровень взаимодействия – мы научились работать вместе. Территориальные отделы Ассоциации сегодня решают проблемы на местах, выходя на уровень глав муниципальных образований. На региональный «Управдом» мы поднимаем только те проблемы, которые решаются в масштабе области», – отметил Хромушин.

Сфера ЖКХ в Подмосковье обновляется за счет появления цифровых сервисов и программ. По словам, председателя координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Юлии Белеховой, более 166 тыс. человек стали участниками программы «Коммунальный кэшбек».

«На сегодняшнем форуме мы говорили в том числе о новых региональных стандартах сервисной управляющей организации. Отсутствие единой модели обслуживания населения, низкая культура общения с людьми и отсутствие клиентоориентированного подхода – одни из причин формирования нового стандарта», – добавила Белехова.

Участники форума могли увидеть выставку об основных ведомствах сферы ЖКХ Подмосковья. На вопросы жителей о проведении капремонта ответили специалисты фонда капитального ремонта Московской области.

Представители компании «РТ-Инвест» представили экопункт, который был произведен на предприятии компании в Подмосковье. Гостям форума рассказали о принципах работы устройства, как сдавать пустую тару и зарегистрироваться в программе лояльности. Сегодня в Подмосковье работают более 200 экопунктов. С их помощью было собрано 6 тонн пластиковой и алюминиевой тары, которая пригодна для переработки.

«Мособлгаз» представил стенд о проекте соцгазификации. В частности, все желающие могли изучить работу датчиков загазованности. Также сотрудники компании ответили на вопросы жителей о подключении газа в домах.

Компания «ЭкоПромСервис» представила активность по РСО. Участники площадки могли поиграть в «Экобаскетбол» и с помощью видеоэкскурсии попасть на крупнейшую в Европе КПО «Восток».