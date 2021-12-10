РИАМО - 10 дек. В Москве по факту незаконной организации азартных игр предъявили обвинение трем женщинам в возрасте от 23 до 46 лет и 31-летнему мужчине, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, группа лиц в съемной квартире жилого дома на улице Дмитрия Ульянова организовывала нелегальное казино. Попасть туда можно было по распространяемой в закрытых чатах мессенджеров рассылке, либо по приглашению другого игрока.

Деятельность клуба пресекли столичные правоохранители.

«В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны и игорное оборудование», – отметила Иванова.

Все фигуранты дела полностью признали свою вину. Они находятся под подпиской о невыезде.