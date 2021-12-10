РИАМО - 10 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Солнечный свет» к административной ответственности за нарушение Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в региональный УФАС обратился мужчина с жалобой на то, что ему поступил рекламный звонок от ООО «Солнечный свет» без его согласия. На основании этого в отношении компании возбуждено административное расследование.

По итогам административного расследования Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «Солнечный свет» к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Не согласившись с указанным постановлением, фирма обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Солнечный свет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.